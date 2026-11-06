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Oamenii de știință au creat o proteină care ar putea ajuta mușchii să se regenereze odată cu înaintarea în vârstă. Descoperirea „Super HGF”

o Scris de ozana mazilu
Oamenii de știință au creat o proteină care ar putea ajuta mușchii să se regenereze odată cu înaintarea în vârstă. Descoperirea „Super HGF”
Aosom
Îmbătrânirea nu se vede doar în riduri sau în schimbările aspectului fizic.

Sursa: Playtech

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