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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Oamenii de știință au descoperit o genă care ajută oasele să se regenereze. Ce rol ar putea avea în vindecarea fracturilor și combaterea îmbătrânirii

o Scris de ozana mazilu
Oamenii de știință au descoperit o genă care ajută oasele să se regenereze. Ce rol ar putea avea în vindecarea fracturilor și combaterea îmbătrânirii
Aosom
Oasele sunt adesea privite ca structuri rigide, care oferă sprijin corpului și protejează organele.

Sursa: Playtech

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