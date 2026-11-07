Oamenii de știință au detectat semnale la cea mai mică scară explorată vreodată. Ce este „zeptoversul”

Oamenii de știință au detectat semnale provenind de la cea mai mică scară a naturii explorată vreodată, o lume de 100 de miliarde de ori mai mică decât un atom, pe care unii fizicieni au numit-o „zeptovers”. Descoperirea, realizată în urma unui experiment desfășurat la Marele Accelerator de Hadroni de la CERN, ar putea contribui la identificarea unor particule necunoscute și la înțelegerea materiei întunecate. Cercetătorii spun însă că sunt necesare mai multe date pentru a explora această dimensiune a lumii subatomice, scriu jurnaliștii BBC.

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