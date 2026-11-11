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Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată

i Scris de iulia kelt
Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată
Aosom
Un Pământ fără plante, animale, bacterii sau alte forme de viață ar putea rămâne locuibil timp de miliarde de ani.

Sursa: Playtech

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