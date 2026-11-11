Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată
Sursa: PlaytechCitește mai departe la sursa originală
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Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată
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