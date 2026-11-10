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Oboseala digitală și temerile legate de AI, printre principalele probleme ale educației online. Ce arată un sondaj Kaspersky

i Scris de iulia kelt
Oboseala digitală și temerile legate de AI, printre principalele probleme ale educației online. Ce arată un sondaj Kaspersky
Aosom
Un sondaj realizat de Kaspersky în 18 țări arată că 76% dintre respondenți identifică riscuri asociate educației online,

Sursa: Playtech

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