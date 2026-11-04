Ofertele Vodafone de BLACK FRIDAY 2026 la Telefoane iPhone, Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola Ieftine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Vodafone are listate deja primele oferte speciale BLACK FRIDAY 2026 pentru telefoane, iar selecția surprinsă în materialul analizat pornește de la tarife lunare foarte mici și urcă până la modelele premium pliabile sau flagship. În lista cu 242 de produse, mai multe telefoane sunt marcate explicit Black Friday, iar prețurile sunt afișate „de la” o […] The post Ofertele Vodafone de BLACK FRIDAY 2026 la Telefoane iPhone, Samsung, Xiaomi, OPPO, Motorola Ieftine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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