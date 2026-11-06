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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Oficiile poștale vor fi dotate cu puncte de colectare a deșeurilor electrice de mici dimensiuni

o Scris de oltenașul
Oficiile poștale vor fi dotate cu puncte de colectare a deșeurilor electrice de mici dimensiuni
Aosom
Oficiile poștale vor fi dotate cu puncte de colectare a deșeurilor electrice de mici dimensiuni...

Sursa: Oltenașul

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