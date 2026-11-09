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OpenAI a creat un AI atât de periculos încât l-a clasificat la nivelul maxim de risc. GPT-6 Cyber poate descoperi breșe și construi atacuri funcționale

o Scris de ozana mazilu
OpenAI a creat un AI atât de periculos încât l-a clasificat la nivelul maxim de risc. GPT-6 Cyber poate descoperi breșe și construi atacuri funcționale
Aosom
OpenAI a lansat GPT-6 Cyber, un model AI clasificat la nivelul maxim de risc cibernetic. Sistemul a identificat zeci de breșe în Firefox și a generat 948 de atacuri funcționale împotriva unor vulnerabilități Linux. Performanțele sunt atât de avansate încât accesul este strict limitat.

Sursa: Playtech

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