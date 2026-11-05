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OpenAI a lansat Images 2.6, noul model de generare a imaginilor care poate crea și GIF-uri animate

d Scris de diana pană
OpenAI a lansat Images 2.6, noul model de generare a imaginilor care poate crea și GIF-uri animate
Aosom
Producătorul ChatGPT a lansat modelul Images 2.6, care promite o viteză mai mare în generarea imaginilor şi poate crea inclusiv GIF-uri animate, conform news.ro. Conform celor de la OpenAI, cu ajutorul noului model, soluţiile de AI ale companiei, incl...

Sursa: Stiri Pe Surse

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