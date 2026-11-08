 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

OpenAI lansează GPT-6 Cyber; A descoperit 81 de vulnerabilități în Firefox și a creat 948 de exploituri pentru Linux

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
OpenAI lansează GPT-6 Cyber; A descoperit 81 de vulnerabilități în Firefox și a creat 948 de exploituri pentru Linux
Aosom
GPT-6 Cyber identifică vulnerabilități, produce exploituri și propune remedieri. OpenAI limitează accesul la organizații de securitate autorizate, după teste pe Firefox și kernelul Linux.

Sursa: Mobilissimo

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech