 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

OpenAI permite companiilor să îşi administreze profilurile în ChatGPT şi lansează agenţi AI pentru comerţul electronic

r Scris de redactor, roxana popa
OpenAI permite companiilor să îşi administreze profilurile în ChatGPT şi lansează agenţi AI pentru comerţul electronic
Aosom
Prin intermediul instrumentului Business Hub, companiile îşi pot verifica identitatea şi pot modifica informaţiile esenţiale afişate în ChatGPT

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech