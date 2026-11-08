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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Operaţiunea „Jupiter 6" a ajuns la un număr record de 1.652 de percheziţii. Alte 55 de descinderi au loc duminică

m Scris de mihaela ivăncică
Operaţiunea „Jupiter 6" a ajuns la un număr record de 1.652 de percheziţii. Alte 55 de descinderi au loc duminică
Aosom
Operațiunea „Jupiter 6” continuă cu 55 de percheziții în toată țara, în dosare de corupție, înșelăciune, cămătărie, spălare de bani, trafic ilegal de arme și infracțiuni silvice.

Sursa: Stirile Pro.tv

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