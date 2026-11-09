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OPPO confirmă lansarea seriei Reno17 pe 16 noiembrie; Avem camere periscop, ediție cu efect 3D în spate

c Scris de claudiu sima
OPPO confirmă lansarea seriei Reno17 pe 16 noiembrie; Avem camere periscop, ediție cu efect 3D în spate
Aosom
După ultimele zvonuri despre bateriile uriașe de până la 8.000 mAh și camerele periscop sau cele despre varianta cu pisicuță luminoasă pe spate, OPPO a dat oficial startul campaniei de promovare pentru Reno17 în China. Noua serie de telefoane urmează

Sursa: Mobilissimo

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