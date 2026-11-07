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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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OPPO Fuyao se apropie de lansare; Camera cu gimbal ar putea rivaliza cu DJI Osmo Pocket 4

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OPPO Fuyao se apropie de lansare; Camera cu gimbal ar putea rivaliza cu DJI Osmo Pocket 4
Aosom
OPPO ar pregăti camera de buzunar Fuyao, cu gimbal și posibil senzor de 200 MP. Proiectul este încă neconfirmat, iar lansarea ar putea avea loc până la finalul lui 2026.

Sursa: Mobilissimo

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