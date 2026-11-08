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OPPO și Xiaomi ar putea renunța la unele modele Ultra, dar vivo continuă dezvoltarea lui X500 Ultra

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
OPPO și Xiaomi ar putea renunța la unele modele Ultra, dar vivo continuă dezvoltarea lui X500 Ultra
Aosom
vivo X500 Ultra se află în continuare în dezvoltare, iar lansarea este estimată pentru martie sau aprilie 2027. Telefonul ar pune accent pe fotografie, însă data și specificațiile nu sunt confirmate oficial.

Sursa: Mobilissimo

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