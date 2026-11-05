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Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează

i Scris de ionuț vieriu
Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează
Aosom
Radarele fixe din Timișoara nu sunt folosite pentru amenzi. Ce spun primăria și Poliția despre sistemul de 43 de milioane de lei

Sursa: Playtech

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