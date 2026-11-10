Ordonanța de Urgență Publicată de Ministrul Muncii cu Măsuri Privind Salariile Românilor iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Ministrul Muncii, Florin Manole, pregătește o schimbare importantă a legislației privind plata salariilor restante, printr-un proiect de ordonanță de urgență care extinde protecția financiară acordată angajaților unor companii aflate în dificultate. Ministrul Muncii propune majorarea de la 6 la 12 luni a perioadei pentru care salariile restante pot fi acoperite din Fondul de garantare pentru […] The post Ordonanța de Urgență Publicată de Ministrul Muncii cu Măsuri Privind Salariile Românilor first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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