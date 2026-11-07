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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Panasonic RB-HJ800 vin în trei culori inspirate din Japonia; Autonomia ajunge la 100 de ore

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Panasonic RB-HJ800 vin în trei culori inspirate din Japonia; Autonomia ajunge la 100 de ore
Aosom
Panasonic a lansat în Japonia căștile wireless RB-HJ800, cu autonomie de până la 100 de ore fără ANC și 72 de ore cu ANC activ. Modelul costă aproximativ 449 de lei.

Sursa: Mobilissimo

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