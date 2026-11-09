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Paradoxul climatic al inteligenței artificiale. ONG-urile adoptă tehnologia, dar cer limitarea centrelor de date

s Scris de stefan lupu
Paradoxul climatic al inteligenței artificiale. ONG-urile adoptă tehnologia, dar cer limitarea centrelor de date
Aosom
Organizațiile de mediu utilizează tot mai mult inteligența artificială pentru protejarea naturii. Acestea avertizează însă că extinderea tehnologiei crește masiv consumul global de energie și apă. The post Paradoxul climatic al inteligenței artificiale. ONG-urile adoptă tehnologia, dar cer limitarea centrelor de date appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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