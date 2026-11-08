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Parbrizul devine display la Mercedes-Benz: navigație pentru șofer, filme pentru pasager

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Parbrizul devine display la Mercedes-Benz: navigație pentru șofer, filme pentru pasager
Aosom
Mercedes-Benz testează LED-uri integrate în geamuri și un parbriz cu proiecție holografică, pentru avertismente, navigație și divertisment. Tehnologiile nu au încă un model de serie sau o dată de lansare.

Sursa: Mobilissimo

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