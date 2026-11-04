 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

„Părintele” inteligenței artificiale: Era mai bine dacă nu cream niciodată această tehnologie! Ce dezastru iminent vede laureatul Nobel

l Scris de loredana iriciuc
„Părintele” inteligenței artificiale: Era mai bine dacă nu cream niciodată această tehnologie! Ce dezastru iminent vede laureatul Nobel
Aosom
Geoffrey Hinton, părintele IA și laureat Nobel, avertizează: omenirii i-ar fi fost mai bine fără această tehnologie. Pericol iminent de blocaj bancar sau energetic.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech