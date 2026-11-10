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Parlamentul României beneficiază de un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, iniţiat de deputatul Andrei Baciu în parteneriat cu ONU

r Scris de realitatea.net
Parlamentul României beneficiază de un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, iniţiat de deputatul Andrei Baciu în parteneriat cu ONU
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Parlamentarii români vor avea parte de un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, iniţiat de deputatul Andrei Baciu în parteneriat cu ONU. Timp de trei zile, deputații, senatorii și personalul parlamentar participă la antrenamente și colocvii susținute de experți ai Organizației Națiunilor Unite, într-un context în care AI influențează deja economia, administrația publică, securitatea și chiar procesele democratice.

Sursa: Realitatea

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