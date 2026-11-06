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Patru mărci de mașini pe care doi mecanici auto nu le-ar cumpăra niciodată: „De îndată ce se strică ceva, sunt foarte dificil de reparat”

v Scris de veronica micu
Patru mărci de mașini pe care doi mecanici auto nu le-ar cumpăra niciodată: „De îndată ce se strică ceva, sunt foarte dificil de reparat”
Aosom
Doi mecanici auto, Hugo Kenger și Magnus Andersson, au dezvăluit care sunt mărcile de mașini pe care nu le-ar cumpăra, pe baza experienței din atelierele de reparații. Renault, Citroën și Peugeot sunt criticate pentru construcția care complică intervențiile, în timp ce mărcile britanice sunt asociate cu prețuri ridicate pentru reparații și piese de schimb, scrie racing.nl.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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