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Patru oameni au petrecut 378 de zile într-un habitat care simulează viața pe Marte. Ce au descoperit despre izolarea astronauților

i Scris de iulia kelt
Patru oameni au petrecut 378 de zile într-un habitat care simulează viața pe Marte. Ce au descoperit despre izolarea astronauților
Aosom
Patru ingineri au încheiat o misiune simulată pe Marte după mai bine de un an petrecut într-un habitat construit la Centrul Spațial Johnson al NASA

Sursa: Playtech

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