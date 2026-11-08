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Performanță de aur pentru România! Cinci elevi români au cucerit medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Thailanda

d Scris de dana mihai
Performanță de aur pentru România! Cinci elevi români au cucerit medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Thailanda
Aosom
Elevii români au câștigat cinci medalii, dintre care două de aur, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026, desfășurată în Thailanda, cu participanți din 25 de țări.

Sursa: Dcnews

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