Performanță de aur pentru România! Cinci elevi români au cucerit medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică din Thailanda

Politică

„Ormuz 2.0” se află în Caucaz. Iranul mai are un as în mânecă: o conductă de petrol esențială pentru Israel și Europa 08 Nov 2026

INTERVIU Cum vede un scriitor norvegian, fost soldat, ascensiunea extremismului în UE și România: „Dacă vorbești cu oamenii din zonele rurale, vei descoperi o altă perspectivă despre țara lor” 08 Nov 2026

Cum pot obține ajutor de la stat pentru încălzire românii cu venituri mici. Cererile se depun până pe 20 noiembrie. 08 Nov 2026

A urmărit o haită de lupi 7 ani, la -40 de grade Celsius, ca să schimbe felul în care sunt văzuți de oameni: „M-am atașat de ei” 08 Nov 2026

Mesaj al unui europarlamentar român înaintea venirii la București a șefei CE: „Trebuie să fie un moment al deciziilor concrete. Sunt două probleme esențiale” 08 Nov 2026