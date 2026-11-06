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Periuța de dinți care produce electricitate în timpul periajului. Invenția care ar putea distruge bacteriile responsabile de carii

o Scris de ozana mazilu
Periuța de dinți care produce electricitate în timpul periajului. Invenția care ar putea distruge bacteriile responsabile de carii
Aosom
Periajul dentar ar putea deveni, în viitor, mai mult decât o simplă metodă mecanică de îndepărtare a resturilor alimentare și a plăcii bacteriene.

Sursa: Playtech

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