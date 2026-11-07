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Permis de la 16 ani, dar nu pentru autoturisme obișnuite. Ce categorii pot obține adolescenții și ce condiții trebuie îndeplinite

l Scris de liliana vornicu
Permis de la 16 ani, dar nu pentru autoturisme obișnuite. Ce categorii pot obține adolescenții și ce condiții trebuie îndeplinite
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Legea permite obținerea permisului de la 16 ani doar pentru mopede, motociclete mici și cvadricicluri. Poliția Capitalei a raportat 15 accidente cu tineri de 16-17 ani în București, în 2025. The post Permis de la 16 ani, dar nu pentru autoturisme obișnuite. Ce categorii pot obține adolescenții și ce condiții trebuie îndeplinite appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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