Peste 100 de șoferi au fost amendați și 18 au fost lăsați fără permis de către polițiștii doljeni

Poliţiştii doljeni au organizat și desfășurat în ultimele două zile noi acțiuni pentru siguranţa traficului rutier şi prevenirea accidentelor de circulaţie. În cadrul activităților desfășurate, polițiștii rutieri au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau altor substanţe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗