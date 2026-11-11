Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi (Gândul)

Politică

Caraș-Severin: Singurul candidat respins la proba proiectului managerial, picat de o comisie contestată de Inspectoratul Școlar 11 Nov 2026

Niculina Stelea, scrisoare oficială către agențiile internaționale de rating după declarațiile lui Nicușor Dan: ‘Să ne spună oficial dacă au cerut ca AUR să nu fie la guvernare’ (Amos News) 11 Nov 2026

Congresul SUA a blocat procedura de punerea sub acuzare împotriva lui Pete Hegseth. Trump, despre demersul republicanului Thomas Massie: „A eșuat lamentabil” (Gândul) 11 Nov 2026

A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS” (Gândul) 11 Nov 2026

Nou conflict diplomatic între Grecia și Turcia. Un proiect energetic de 1,9 miliarde de euro, în pericol. Atena amenință că va cere sancțiuni împotriva Ankarei la summitul UE de vineri (Gândul) 11 Nov 2026