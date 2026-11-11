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Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Peste 17.000 de informatori ai Securității, desconspirați de CNSAS din 2000 până astăzi (Gândul)
Aosom
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a desconspirat, începând cu (…)

Sursa: Ziar.com

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