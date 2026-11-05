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Peste 360 de vehicule blindate Cobra II fabricate în Mediaș au fost livrate Armatei României

s Scris de sergiu tămaș(
Peste 360 de vehicule blindate Cobra II fabricate în Mediaș au fost livrate Armatei României
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Peste 360 de vehicule blindate Cobra II fabricate în municipiul Mediaș, județul Sibiu au fost deja livrate Armatei României în cadrul parteneriatului Otokar cu industria românească.

Sursa: Monitorul Cluj

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