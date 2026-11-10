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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Peste 8.300 de proiecte eliminate din listele CNI! Ce trebuie să facă primăriile pentru a le salva

d Scris de daniel baciu
Peste 8.300 de proiecte eliminate din listele CNI! Ce trebuie să facă primăriile pentru a le salva
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* autoritățile locale pot depune din nou documentația, însă trebuie să parcurgă procedura digitală și să se asigure că documentele de urbanism, avizele și acordurile sunt încă valabile * documentația tehnico-economică trebuie, de asemenea, actualizată conform modificărilor legislative și tehnice

Sursa: Ziarul Evenimentul

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