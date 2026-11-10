Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile

România ar putea trece printr-o reorganizare administrativă majoră începând din 2028, dacă propunerile discutate în PSD vor fi adoptate. Social-democrații analizează comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, dar și reorganizarea orașelor care au coborât sub pragul de 10.000 de locuitori. Reforma ar putea reduce semnificativ numărul primăriilor și al aleșilor locali, însă […]

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