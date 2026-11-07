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Piața tabletelor scade cu 23% în trimestrul 3 din 2026; Un singur producător sfidează tendința

m Scris de mihai gabriel arsene
Piața tabletelor scade cu 23% în trimestrul 3 din 2026; Un singur producător sfidează tendința
Aosom
Livrările globale de tablete au scăzut cu 23% în T3 2026, la aproximativ 32 de milioane de unități. Lenovo a fost singurul producător din top 5 care a crescut.

Sursa: Mobilissimo

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