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Planurile spațiale ale lui Jeff Bezos, blocate până în 2027 după un incident tehnic

r Scris de redacția jurnalul
Planurile spațiale ale lui Jeff Bezos, blocate până în 2027 după un incident tehnic
Aosom
Blue Origin, compania spațială a lui Jeff Bezos, a amânat până în ianuarie 2027 lansarea rachetei New Glenn. Decizia vine după ce o explozie puternică a distrus o parte din instalațiile de lansare din Florida.

Sursa: Jurnalul Ro

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