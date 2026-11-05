Port de încărcare care se încălzește excesiv: contact imperfect, cablu sau priză deteriorată

Politică

Premierul britanic spune că Putin nu va participa la summitul G20 din Regatul Unit 05 Nov 2026

„Este cea mai agresivă atitudine pe care am văzut-o”. Rusia ar fi simulat un atac asupra unui satelit occidental 05 Nov 2026

Clujul, ignorat de premier! Niciun secretar de stat clujean în prima rundă de numiri făcută de Luca Niculescu 05 Nov 2026

Rusia ar fi exersat un atac asupra unui satelit occidental. Alte două aparate rusești se apropie de o nouă țintă 05 Nov 2026

Probleme pentru manelistul Niculae Danciu. Numele său apare într-o anchetă de proxenetism 05 Nov 2026