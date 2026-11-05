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Port de încărcare care se încălzește excesiv: contact imperfect, cablu sau priză deteriorată

a Scris de alexandru puiu
Port de încărcare care se încălzește excesiv: contact imperfect, cablu sau priză deteriorată
Aosom
Descoperă cauzele posibile ale problemelor cu portul de încărcare și ce pași poți urma pentru a le remedia.

Sursa: Playtech

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