Poșta Română deschide în sediile sale puncte de colectare a electronicelor vechi

Compania Națională „Poșta Română” și Asociația ENVIRON, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, lansează campania națională ,,Dacă tot te duci la Poștă, ia și aparatele vechi”, prin care aproximativ 4.700 de oficii poștale vor fi dotate, etapizat, până în martie 2027, cu recipiente pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice de mici dimensiuni. Telefoanele vechi, […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗