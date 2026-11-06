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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Poșta Română deschide în sediile sale puncte de colectare a electronicelor vechi

d Scris de daniela moise
Poșta Română deschide în sediile sale puncte de colectare a electronicelor vechi
Aosom
Compania Națională „Poșta Română” și Asociația ENVIRON, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, lansează campania națională ,,Dacă tot te duci la Poștă, ia și aparatele vechi”, prin care aproximativ 4.700 de oficii poștale vor fi dotate, etapizat, până în martie 2027, cu recipiente pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice de mici dimensiuni. Telefoanele vechi, […]

Sursa: Gazeta De Sud

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