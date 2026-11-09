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Poți pierde garanția dacă ignori update-urile mașinii? Răspunsul e mai nuanțat decât pare

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Poți pierde garanția dacă ignori update-urile mașinii? Răspunsul e mai nuanțat decât pare
Aosom
Actualizările OTA pot remedia probleme ale camerelor, sistemelor de asistență, bateriei și securității. Ignorarea lor nu anulează automat garanția, dar poate limita acoperirea unor defecțiuni cauzate de software neactualizat.

Sursa: Mobilissimo

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