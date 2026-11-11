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Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026

d Scris de diana dumitrache
Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026
Aosom
Mulți șoferi profită de minutele petrecute la semafor pentru a verifica mesajele, a răspunde la apeluri sau a consulta telefonul mobil. Însă este permis acest lucru atunci când mașina staționează la culoarea roșie? Codul rutier aplicabil în noiembrie 2026 interzice folosirea telefonului în timpul deplasării, dar situația unui vehicul oprit temporar în trafic necesită o […]

Sursa: Playtech

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