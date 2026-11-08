POZA FAIMOASA (“Palid Blue Dot” – “Un palid punct albastru”.)! Luna asta, pe 18, sonda Voyager 1 va atinge un prag istoric: distanța de o zi-lumină față de Pământ, adică aproape 26 de miliarde de kilometri

Potrivit NASA, Luna asta, pe 18, sonda Voyager 1 va atinge un prag istoric: distanța de o zi-lumină față de Pământ, adică aproape 26 de miliarde de kilometri. Dacă am reduce Soarele la dimensiunea unei bile de 1 cm, Pământul ar fi o granulă minusculă aflată la puțin peste 1 metru distanță. La această scară, […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗