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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Pregătiţi-vă maşina pentru iarnă. Vedeţi aici cum trebuie să “citiţi” simbolurile de pe cauciucurile pe care le achiziţionaţi

a Scris de alexandru nanu
Pregătiţi-vă maşina pentru iarnă. Vedeţi aici cum trebuie să “citiţi” simbolurile de pe cauciucurile pe care le achiziţionaţi
Aosom
Scăderea temperaturilor şi apariţia zăpezii, poleiului sau a gheţii le pune în vedere şoferilor că urmează perioada de schimbare a cauciucurilor...

Sursa: Zf Ro

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