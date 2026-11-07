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Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei

p Scris de petru mazilu
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei
Aosom
Un satelit american a fotografiat avionul spațial ultrasecret al Chinei. Este vorba despre o premieră care a avut loc în urmă cu aproximativ doi ani. Totuși, fotografiile au fost prezentate recent în cadrul unui raport.

Sursa: Mediafax Ro

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