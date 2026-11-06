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Prețurile carburanților vineri, 6 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în stațiile din marile orașe din România

c Scris de cornelia mazilu
Prețurile carburanților vineri, 6 noiembrie. Cât costă benzina și motorina în stațiile din marile orașe din România
Aosom
Șoferii care alimentează mașinile vineri, 6 noiembrie, trebuie să scoată din buzunar, în medie, 9,90 lei pentru un litru de benzină și 10,89 lei pentru unul de motorină. Prețurile diferă însă în funcție de oraș și de stația de alimentare.

Sursa: Adevarul

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