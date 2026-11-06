Primele Electronice la DEDEMAN din Catalogul BLACK FRIDAY 2026 cu Reduceri la Bosch, SKIL, DeWalt, PNI, Hoff, Kadda și Aquaphor iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor DEDEMAN dă startul BLACK FRIDAY 2026 cu reduceri importante pentru produse electronice, electrocasnice și echipamente electrice destinate locuinței, iar unele promoții depășesc pragul de 50%. Printre brandurile prezente în primele oferte se numără EZVIZ, Samus, Bosch, SKIL, DeWalt, PNI, Hoff, Kadda și Aquaphor. DEDEMAN reduce camera de supraveghere smart EZVIZ CS-C8c 3MP de la 249 […] The post Primele Electronice la DEDEMAN din Catalogul BLACK FRIDAY 2026 cu Reduceri la Bosch, SKIL, DeWalt, PNI, Hoff, Kadda și Aquaphor first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram