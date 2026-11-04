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Primii speakeri confirmați la AI Technologies & Research Forum 2026

m Scris de monitorulcj.ro(
Primii speakeri confirmați la AI Technologies & Research Forum 2026
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Lideri ai unor companii internaționale, reprezentanți ai autorităților și cercetători de prestigiu se reunesc la Cluj-Napoca, în perioada 18–19 noiembrie 2026, pentru a discuta despre viitorul inteligenței artificiale.

Sursa: Monitorul Cluj

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