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Problemele din industria europeană a bicicletelor continuă: legendarul producător italian Bianchi, în criză

c Scris de catalina apostoiu
Problemele din industria europeană a bicicletelor continuă: legendarul producător italian Bianchi, în criză
Aosom
Legendarul producător italian de biciclete Bianchi se află într-o criză financiară gravă şi se restructurează.

Sursa: Zf Ro

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