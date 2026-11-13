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Problemele Microsoft Afectează Bănci, Guverne, Companii Uriașe și Servicii Publice la Nivel Global

a Scris de adrian gabor
Problemele Microsoft Afectează Bănci, Guverne, Companii Uriașe și Servicii Publice la Nivel Global
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Problemele Microsoft Afectează Bănci, Guverne, Companii Uriașe și Servicii Publice la Nivel Global iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Microsoft se confruntă cu o pană informatică globală care a început joi, 12 noiembrie 2026, și a continuat vineri, afectând companii, instituții publice și utilizatori din numeroase țări. Întreruperile au lovit în special Outlook și serviciile Microsoft 365, iar consecințele s-au extins până la activitatea spitalelor, poliției, autorităților guvernamentale și instituțiilor financiare. Microsoft a identificat […] The post Problemele Microsoft Afectează Bănci, Guverne, Companii Uriașe și Servicii Publice la Nivel Global first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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