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Procesoare diferite pentru Samsung GALAXY S27 în Europa, spre Dezamăgirea Multor Fani

r Scris de redactia idevice.ro
Procesoare diferite pentru Samsung GALAXY S27 în Europa, spre Dezamăgirea Multor Fani
Aosom
Procesoare diferite pentru Samsung GALAXY S27 în Europa, spre Dezamăgirea Multor Fani iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Samsung GALAXY S27 ar urma să marcheze o schimbare importantă pentru strategia companiei în Europa, deoarece noile modele premium ar putea folosi trei procesoare diferite în aceeași generație. Informațiile provin dintr-o bază de date de import-export, unde apar patru variante europene asociate viitoarei serii și configurațiile de procesoare atribuite fiecăreia. Pentru Samsung GALAXY S27 și […] The post Procesoare diferite pentru Samsung GALAXY S27 în Europa, spre Dezamăgirea Multor Fani first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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