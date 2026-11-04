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Prodeximp angajează: MECANIC ÎNTREȚINERE (camioane și utilaje)

f Scris de florin dura
Prodeximp angajează: MECANIC ÎNTREȚINERE (camioane și utilaje)
Aosom
Responsabilități:🚧 Diagnostichează și repară autovehicule și utilaje🚧 Efectuează mentenanța echipamentelor de lucru🚧 Colaborează cu echipa pentru respectarea termenelorCe îți asigurăm?✅Continuitate pe tot parcursul anului, fără întreruperi✅Contract de muncă pe perioadă nedeterminată✅Colectiv unit, s...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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