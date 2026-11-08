 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Producătorul chinez de componente şi ansambluri auto de înaltă precizie PPM deschide o nouă fabrică în Serbia

c Scris de catalina apostoiu
Producătorul chinez de componente şi ansambluri auto de înaltă precizie PPM deschide o nouă fabrică în Serbia
Aosom
Grupul PPM din China a anunţat extinderea capacităţii sale de producţie din Europa şi deschiderea unei noi unităţi de producţia în Serbia, în oraşul Zrenjanin, relatează Serbian Monitor.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech