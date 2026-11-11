Prognoza ANM Emisă cu un Raport Meteorologic pentru Vreme Rea din 11 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Administrația Națională de Meteorologie, ANM, a publicat prognoza meteo actualizată pentru perioada 11 noiembrie – 7 decembrie 2026, prezentând evoluția temperaturilor și a precipitațiilor în toate regiunile României. Estimările meteorologilor indică o perioadă cu temperaturi apropiate de valorile obișnuite, dar și cu diferențe importante în privința cantităților de precipitații. Prognoza meteo pentru 11 – 16 […] The post Prognoza ANM Emisă cu un Raport Meteorologic pentru Vreme Rea din 11 Noiembrie 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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